تسطير 11 محضر ضبط وإنذارات في حق مخالفين لقانون العمل في طرابلس

دهم فريق من وزارة العمل برئاسة رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة محال تجارية لسوريين ولبنانيين في مناطق: التل، ساحة عبد الحميد كرامي، الضم والفرز، محرم، باب الرمل، الخناق في طرابلس.
وتم تسطير 11 محضر ضبط في حق سوريين ولبنانيين مخالفين لقانون العمل. كما تم إقفال محل "وان دولار" في التل صاحبه أجنبي لايملك إجازة عمل، فيما أعطيت مهل لأصحاب محال لإبراز مستنداتهم القانونية تحت طائلة الإقفال في حال المخالفة. ووجه الفريق إنذارات لعدد من أصحاب المحال لتسوية أوضاعهم القانونية.
وخلال قيام فريق التفتيش بعمله حاول بعض العمال السوريين عرقلة أعمال التفتيش ومقاومة الدورية ما استدعى قيام العناصر المولجة بالأمن سوق العمال إلى مكتب أمن الدولة للتحقق من هوياتهم بعد أن تبين ان ليس لديهم أوراقا ثبوتية.
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