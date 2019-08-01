قوى الامن: تدابير سير غدا على أوتوستراد ميرنا الشالوحي - نهر الموت بسبب الاشغال

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال ​حفريات​ على أوتوستراد"ميرنا الشالوحي– ​نهر الموت​" ابتداءً من أمام المجمّع التجاري "سبينس" (قبل تقاطع كاليريالإتحاد)، وذلك بتاريخ 2/8/2019 من الساعة 22.00 حتى الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وسيتم استخدام مسرب واحد من الطريق على ان تبقى سالكة أمام ​حركة السير​ كما سيتم منع المرور على الطريق المؤدّي من الأوتوستراد، بإتجاه ​مار تقلا​".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.