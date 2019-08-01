قوى الامن: تدابير سير غدا على أوتوستراد ميرنا الشالوحي - نهر الموت بسبب الاشغال

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات على أوتوستراد"ميرنا الشالوحي– نهر الموت" ابتداءً من أمام المجمّع التجاري "سبينس" (قبل تقاطع كاليريالإتحاد)، وذلك بتاريخ 2/8/2019 من الساعة 22.00 حتى الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وسيتم استخدام مسرب واحد من الطريق على ان تبقى سالكة أمام حركة السير كما سيتم منع المرور على الطريق المؤدّي من الأوتوستراد، بإتجاه مار تقلا".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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