النشرة: ورشة اسرائيلية عملت على تركيب سياج معدني عند الخط الازرق

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "ورشة اسرائيلية واصلت عملها في تركيب سياج معدني شائك في الجزء العلوي من الجدار العازل الذي اقامته مؤخرا عند الخط الازرق ما بين تلال ​العديسة​ ومستعمرة المطلي وذلك في النقطة المعروفة بالعبارات مقابل ​بلدة كفركلا​".

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