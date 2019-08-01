أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "يُقام يوم الأحد 4/8/2019 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 سباق "تسلق الهضبة الثالث" في بلدة وادي شحرور، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 2/8/2019 اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه، على الطرقات التالية مفرق مارتقلا – وادي شحرور، طريق بسوس المؤدّية إلى البلدة وعدد من الطرقات الفرعية الداخلية".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير غدا والأحد في وادي شحرور بمناسبة سباق الهضبة الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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