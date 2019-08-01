قوى الامن: تدابير سير غدا والأحد في وادي شحرور بمناسبة سباق الهضبة الثالث

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "يُقام يوم الأحد 4/8/2019 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 سباق "تسلق الهضبة الثالث" في بلدة وادي شحرور، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 2/8/2019 اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 18.00 لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه، على الطرقات التالية مفرق مارتقلا – وادي شحرور، طريق بسوس المؤدّية إلى البلدة وعدد من الطرقات الفرعية الداخلية".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على ​السلامة العامة​، ومنعاً للازدحام.