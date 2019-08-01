هنأ الامين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ ​الجيش​ في عيده، قائلا: "أنتم حماة هذا الوطن، أنتم الأمل، أنتم النزاهة، أنتم السلم الأهلي والعيش المشترك، أنتم جيش البطولات وأعمدة الفداء. أنتم الشرف والتضحية والوفاء كل عام وأنتم الوطن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان للجيش: أنتم السلم الأهلي والعيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.