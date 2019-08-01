وحطّت سيموندز في 10 داونينغ ستريت

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نصر المجالي: نشرت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، صورًا لانتقال كاري سيموندز صديقة بوريس جونسون للعيش معه في مقر رئيس الحكومة، وبذلك يكونان وضعا حدًا للتساؤلات التي ظلت مطروحة منذ انتخاب جونسون لمنصبه سيدًا لـ10 داونينغ ستريت.

وشوهدت كاري سيموندز متأبطة ذراع جونسون الليلة الماضية حين دخلا مقر رئيس الحكومة للمرة الأولى، وهذه هي المرة الأولى أيضا التي تشارك رئيس وزراء بريطانيا صديقته السكن الرسمي وليس زوجته.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) اللندنية إن شريكة رئيس الوزراء البالغة من العمر 31 عاما كانت مبتهجة لدى وصولها قبل منتصف الليل لقضاء الليلة الأولى مع جونسون في 10 داونينغ ستريت.

وكانت صحيفة (ذي صن) الشعبية اللندنية قالت في تقرير لها إن كاري سيموندز قررت الانتقال الى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني، بعد اتصالها بسامانثا كاميرون طلباً لنصيحتها.

نصائح سامانثا كاميرون

ويبدو أن كاري سيموندز كانت قلقة بعض الشيء من هذه الخطوة، إذ تزعم المصادر أنها لجأت إلى سامانثا كاميرون، السيدة الأولى السابقة للمملكة المتحدة، من أجل النصح والمشورة.

وقال صديق للموظفة السابقة للعلاقات العامة لصحيفة (ديلي ميل): "كانت سامانثا تقدم إلى كاري بعض النصائح حول طبيعة العيش في داونينغ ستريت، فهما صديقتان، وهي تنوي المساعدة".

وقد عاشت زوجة رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ديفيد كاميرون في داوننغ ستريت لمدة 6 سنوات حتى انتقلت منه في عام 2016، وبالتالي لديها بعض المعرفة بطبيعة الحياة في 10 داونينغ ستريت.

وقد قرر رئيس الوزراء الجديد أن يتخذ الشقة المكونة من أربع غرف نوم الواقعة فوق رقم 11 داونينغ ستريت كمنزل جديد، وهي تقع فوق مكتب وزير الخزانة ساجد جاويد، الذي سيحتل السكن فوق 10 داونينغ ستريت.

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لا نفقات من الناس

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: بالطبع، فإن دافعي الضرائب لن يسددوا فاتورة أي من الأثاث الجديد، الذي يلزم البيت في سكن رئيس الحكومة الجديد وصديقته.

وأضاف: كما لن يكون لدى كاري أو رئيس الوزراء أي عاملين في خدمة المنزل من الموظفين لكليهما، لكنها قضت فترة من عطلة نهاية الأسبوع في قصر تشيكرز - Chequers، وهو المنزل الريفي لرئيس وزراء المملكة المتحدة.

يذكر أن جونسون وسيموندر كانا يعيشان في شقة الأخيرة في ضاحية كامبرويل بجنوب لندن، لكنهما اضطرا إلى ترك المكان بعد استدعاء الشرطة إلى منزلهما عقب شجار وقع بينهما، حيث سمعت تلك الليلة صرخات "أخرج من هنا"، وقد اشتريا كذلك عقاراً آخر في المنطقة، حيث يخططان لقضاء بعض الوقت هناك.

مسافة بعيدة

ويشار إلى أن كاري سيموندز احتفظت طوال الوقت بمسافة بعيدة عن رئيس الوزراء في المناسبات الرسمية، ولم تحضر الحفل الذي انتُخب فيه ، وكانت من أعضاء حزب المحافظين ، وقفت في نهاية داونينغ ستريت تراقبه وهو يلقي خطابه الأول خارج الرقم 10.

ونشرت (ديلي ميل)، اليوم الخميس، صورًا لوصول الصديقين لمنزلهما الجديد، وكذلك وصول بعض الاثاث المنزلي من محال جون لويس الشهير في لندن، حيث شوهدت كاري تنقل الأثاث بمساعدة والدتها جوزفين ماكفي.

ورفض متحدث باسم 10 داونينغ ستريت التعليق على عملية التسليم ولماذا تم نقلها من الباب الأمامي ، مضيفًا أنها "مس ألة شخصية".

يذكر أن الشقة المكونة من أربع غرف نوم فوق مكتب وزير الخزانة ظلت مقرا لرؤساء الوزراء وعائلاتهم منذ عام 1997، وكان آخر من عاش فيه وزير الخزانة السابق فيليب هاموند.