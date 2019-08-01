عاجل.. انفجار ثان يستهدف معسكر الجلاء في عدن ووقوع عشرات القتلى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بوقوع انفجار ثاني يستهدف معسكر الجلاء في مدينة عدن جنوبي اليمن، ووقوع عشرات القتلى والجرحى في الهجوم. وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن الهجوم على معسكر الجلاء جاء بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على هذا الموقع. وسقط 3 قتلى من عناصر الشرطة وأكثر من 20 جريحا بينهم مدنيون في الهجوم الانتحاري الأول بمدينة عدن باليمن. واستهدف هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري يستهدف مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن وسقوط جرحى من الجنود.

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