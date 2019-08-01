روحاني: أمريكا ستندم على عقوباتها ضد إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها التفاوض مع إيران، فيما هي تفرض العقوبات على وزير خارجيتها، موضحا أنّ طريق المفاوضات مع إيران يمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية ووزيرها محمد جواد ظريف، حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وقال روحاني إنّ فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية "عمل صبياني"، ويؤكد عجزها عن مواجهة إيران، مشددا على أنّ العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران ستندم عليها وهي لن تحقق أي عائد.

وأضاف الرئيس الإيراني أنّ أمريكا تدعو للمفاوضات بينما تفرض عقوبات على وزير الخارجية وهذا أمر بعيد عن الحكمة، معتبرا أنّ "أركان البيت الأبيض ترتعد من لقاءات ظريف الصحفية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس، فرض عقوبات على ظريف وإدراجه في "قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية"، تشمل تجميد أصول ومحاولة الحد من رحلاته الدولية.

وقال ظريف إنّ العقوبات الأمريكية جاءت كونه يمثل "تهديد" لجدول أعمالها، مؤكدا أنّها لن تؤثر عليه أو على أسرته.