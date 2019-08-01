شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايقة فهيم: خطاب الرئيس السيسى للمصريين اتسم بالمصارحة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختام مؤتمر الشباب السابع أمس، حفظت للمواطن المصرى دوره فى عملية البناء والنهضة، مؤكدة على تصريحات الرئيس بأنه لولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات.

وأشارت عضو البرلمان، فى بيان لها، إلى أن جلسات المحاكاة وفعاليات المؤتمر على مدار يوميه، عكست وجود شباب مصرى واعٍ للتحديات التى تواجهها الدولة المصرية وحجم الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية.

ولفتت فهيم إلى إشادة جميع المشاركين ومتابعى المؤتمر من خلال وسائل الإعلام، بحجم المجهودات التى تم بذلها فى العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة التنفيذ والاعتماد على المقاييس العالمية.