شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات واجه تحديات لتأسيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إن الاتحاد واجه تحديات عظيمة لتأسيسيه، وما هو قادم من مسئوليات جهاد الأكبر فى مجال التحكيم العربي، مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف لصناعة الثقافة التحكيمية العربية، ليكون اللجوء للتحكيم لفض المنازعات الاقتصادية جزء من ثقافة المستثمر العربي.

وشدد سامح عاشور ،خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى الذى يعقده الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على ضرورة صناعة الثقة في التحكيم العربى، من خلال تطبيق معياري النزاهة والاستقلال وغيرها من قواعد التحكيم المتعارف عليها دوليا، من أجل أن يكون الاتحاد نواه حقيقة لتحكيم عربى محل ثقة ليس فقط للمستثمر العربى وحده، بل للمستثمرين الأجانب العاملين بالمنطقة العربية.

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