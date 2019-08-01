شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: شباب نموذج المحاكاة قادرون على قيادة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالجهود المبذولة فى تنظيم مؤتمر الشباب الوطنى السابع والمنعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإخراج نموذج راقٍ أمام العالم فى لغة الحوار والنقاش وتبادل الآراء.

وأضاف، أن هذا الجيل من الشباب محظوظ بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة وأنه يستمع جيدا ويناقش ويوضح، يتحدث عن الأزمات بكل شفافية ويوضح التحديات ويصارح المواطنين بما تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادى والدور الرائد الذى تقوم به مصر فى المنطقة.

Advertisements

وأوضح عضو التنسيقية، أن الشباب أيضًا أكدوا أثناء الطرح المُقدم بنموذج المحاكاة أنهم يمتلكون كوادر شبابية عظيمة، قادرة على البناء والعمل والتخطيط وقيادة المستقبل بشكل متطور به خطط وملامح ورؤى تسعى لتحقيقها من اليوم وحتى الأجيال القادمة، حيث إن أعضاء التنسيقية الذين شاركوا بالمؤتمر قدموا صورة مشرفة بنموذج محاكاة الدولة المصرية.

وأشار أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية، إلى أن نموذج محاكاة الدولة المصرية، مؤكدا أنه كان نموذجا رائعا فى التشاور والتحاور مع الرئيس وكيفية وجود نقاط التقاء بين الحكومة والخبرات ومقترحات الشباب وطموحاتهم وما يرونه فى مستقبل أفضل.

كما أثنى سيد، فى تصريحات صحفية، بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من لمحات إنسانية فى اليوم الأول للمؤتمر، مؤكدًا أن مصر تملك رئيس بدرجة إنسان يحمل هموم المواطنين ومشكلاتهم وطموحاتهم على عاتقه ويريد النهوض بمصر إلى أعلى المستويات لتعود لريادتها ومكانتها المعهودة كما كانت على مر العصور السابقة.