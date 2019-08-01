شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تستمع للجهات المعنية بشأن ترتيبات موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم حج عام 1440 هجرية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وبحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وآخرين.

ويستهدف اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب التعرف على الإجراءات التى اتخذتها الوزارات المعنية، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجيج هذه الرحلة المقدسة.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الاجتماع يستهدف التعرف على الإجراءات والاستعدادات من جانب الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل إزالة أى معوقات أمام الحجاج.