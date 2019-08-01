الأوقاف لـ"دينية النواب": "لا شعارات سياسية أو طائفية بفريضة الحج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة نفذت عدة إجراءات استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والأئمة لمساعدة الحجاج على أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير، وكانت الوزارة حريصة على أن تضم بعثة الوزارة نحو ٥٤ واعظًا مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوى والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات ورغم قلة العدد إلا أنها بداية جيدة خصوصا أن المرأة تمثل نحو 50% من الحجاج، وبعضهم لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال.

وأضاف طايع، في كلمة له بلجنة الشوؤن الدينية اليوم الخميس، لمناقشة استعداد الوزرات المختلفة لموسم الحج، أنه تم توزيع أيضًا الأئمة على المنافذ البحرية والبرية والجوية بسفاجا والسويس والغردقة والأقصر لتقديم التوعية الدينية اللازمة للحجاج كما تم توزيع الأئمة علي الفنادق وأماكن إقامة الحجاج لتقديم أيضا الفتاوي التي يحتاجها الحجاج.

ونوه طايع إلى أن الوعاظ للحجاج أكدوا عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده لذلك يجب احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخرض في أي مسائل خلافية، مشيرا أن الوعاظ قدموا أيضا الفتاوي اللازمة للتيسير والتخفيف علي الحجاج منعا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها علي سبيل المثال "رمي الجمرات".