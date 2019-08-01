الفلبين تعتقل "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، اعتقال (الذراع اليمنى) لصهر مؤسس تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن.
وقال رئيس مكتب الهجرة الفلبيني خايمي مورينتي - وفقا لقناة روسيا اليوم - إن الشخص الذي تم اعتقاله يدعى محمود عفيفي عبد الجليل (أردني الجنسية) على صلة بعائلة بن لادن، ولا يزال رهن الاعتقال منذ توقيفه في الرابع من يوليو الماضي في مدينة (زامبوانغا) وبحوزته وثائق مزيفة.
وأضاف مورينتي "أن السلطات الفلبينية تعتزم ترحيله بتهمة دخوله البلاد بشكل غير مشروع، إذ ليس هناك أي سجلات عن زياراته إلى الفلبين منذ طرده منها عام 2003، عقب احتجازه وإعلانه شخصية أجنبية غير مرغوب فيها".. مشيرا إلى أن السلطات تابعته على مدى أشهر بعد أن تم رصده مع زميل جزائري له في نقطة تفتيش بالمدينة المذكورة في أغسطس الماضي، واعترف للمحققين بأنه عاد إلى البلاد عام 2007.
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