ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و35 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5942 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2286 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وضُبط في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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