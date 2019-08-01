الانتهاء من أعمال صيانة وترميم معبد بطليموس الثاني عشر بـ"أتريبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انتهى فريق الترميم المصري الألماني المشترك من أعمال مشروع صيانة وترميم العناصر المعمارية الخاصة بمعبد بطليموس الثاني عشر بمدينة اتريبس جنوب غرب مدينة سوهاج.

وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، في بيان، الخميس، أن المعبد عند العثور عليه كان عبارة عن أطلال معبد متهدم، في حالة سيئة من الحفظ و كان يعاني من الشروخ وفقد للنقوش والألوان نتيجة تأثيره المباشر لعوامل التعرية خاصة لتعرضه المباشر لأشعة الشمس ومياه الأمطار.

وأضاف سنبل، أن أعمال الترميم بدأت في موسم أعمال البعثة أكتوبر ٢٠١٨، بتوثيق وتسجيل كل مظاهر التلف الموجودة على العناصر المعمارية للمعبد ودراسة مسبباتها ووضع خطة ترميم كاملة والتي شملت الترميم الميكانيكي، وتثبيت وتدعيم طبقات الملاط المنفصلة وتثبيت القشور اللونية وعلاج الشروخ الموجودة بالمونة الجيرية.

يذكر أن مدينه اتريبس الأثرية تتبع الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر العليا، وشيد من الحجر الجيري الضعيف محلي الصنع ويتكون من عدة غرف يحيط بها سور كبير.