تنفيذ 72 ألف حكما قضائيا وضبط 180 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن لضبط مروجي وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهما)، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 72385 حكما قضائيا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 227 قضية مخدرات بحوزة 240 متهما.

Advertisements

وضُبط في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 472 دراجة نارية مخالفة. وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق، عن ضبط 27285 مخالفة مرورية متنوعة، 1488 مخالفة مرافق متنوعة، 94 قضية بيئة، وفي مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط 29) قضية مصنفات متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.