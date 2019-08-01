مصر للطيران: نقل 40 ألف حاج على 200 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة بمصر الطيران، إن الشركة نقلت شركة مصر للطيران أكثر من 40 ألف حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والأفراد والترانزيت وحجاج دولتي مالي وفلسطين على متن 200 رحلة جوية حتى أمس الأربعاء.

وأضاف عادل، في بيان، الخميس: "تسير الشركة اليوم 19 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4100 حاج، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2250 حاجًا، و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1850 حاجًا من حجاج ترانزيت ابوجا وكانو وباريس ولاجوس ولندن وقرعة القليوبية وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف وتضامن القاهرة والقليوبيه والأسكندرية وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة ووزارة الخارجيه وشركات سياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

وقال عادل: "تسير الشركة غدًا الجمعة 16 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج بواقع 7 رحلات إلى جدة لنقل 1500 حاج، و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

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