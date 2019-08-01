إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق "ههيا – الزقازيق" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 7 أشخاص، بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "ههيا – الزقازيق" بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم ببين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى "ميكروباص" بطريق "ههيا – الزقازيق" بدائرة مركز شرطة ههيا، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارة الثانية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.