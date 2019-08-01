وسائل إعلام أمريكية تكشف مقتل "حمزة بن لادن "

قُتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، الراحل أسامة بن لادن، في غارة جوية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن مسئولين في المخابرات الأمريكية.
ولا يعرف مكان ولا تاريخ موته، ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاجون).
وكان ابن لادن الابن، الذي يعتقد أنه كان في الـ30 من العمر، نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير مكافأة قيمتهامليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية في باكستان في مايو 2011.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي، وسي إن إن الأمريكية خبر "وفاة" حمزة، نقلًا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.
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