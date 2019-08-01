الكونغو الديمقراطية تشجب قرارإغلاق الحدود مع رواندا بسبب الإيبولا

شجبت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، قرار السلطات الرواندية إغلاق الحدود بين مدينة جوما الكونغولية وبلدة جيسيني الرواندية، عقب تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس الإيبولا في جوما هذا الأسبوع.

ذكرت الرئاسة الكونغولية -في بيان

نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أن هذا القرار يتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الفيروس.من جانبه، أكد وزير الدولة الرواندي للشئون الخارجية أوليفييه ندوهونجيري نبأ إغلاق الحدود، وأوضح أن الأمر يتعلق بفيروس الإيبولا.مرض الإيبولا، المعروف سابقًا باسم "حمى الإيبولا النزفية"، هو مرض وخيم يصيب الإنسان وغالبًا ما يكون قاتلًا، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية، وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق انتقاله من إنسان إلى آخر.