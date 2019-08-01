منذ 14 عامًا .. في السعودية "عاش الملك الثري مات الملك الذهبي"

كان أول من اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين من الملوك السعوديين، وكان عهده هو العصر الذهبي للدولة السعودية الخامسة .

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس 2005 توفي خامس ملوك السعودية، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ليخلفة في الحكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

امتدت فترة حكم الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، من تاريخ توليه في ١٣ يونيو

عام ١٩٨٢ حتي وفاته 1 أغسطس 2005 .

ولد الملك فهد في عام 1920 في الرياض وهو الابن التاسع من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، ووالدته هي الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري.

تولي مقاليد الحكم في ١٣ يونيو ١٩٨٢بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد إثر تعرضه لجلطة في ١٩٩٥ ورغم هذا واصل إدارة الشئون اليومية للبلاد بمعاونة ولى عهده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.

وقد استطاع فهد بحنكته تجنيب بلاده العديد من المصاعب الداخلية والخارجية لعل من أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت ١٩٩٠-١٩٩١ وتهديد نظام صدام حسين بغزو الأراضي السعودية وكان قد نشأ في كنف والده الملك عبدالعزيز.

ومن المناصب التي تقلدها أنه عُين وزيرًا للمعارف عام ١٩٥٣ ووزيرًا للداخلية عام ١٩٦٢ ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء عام ١٩٦٧ كما قام بمسئوليات وزارة الداخلية

تولى ولاية العهد بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٧٥وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن تمت مبايعته ملكًا في يونيو ١٩٨٢إثر وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز .

حكم الملك عبدالله

و في عام 1995م استلم الملك عبد الله بن عبدالعزيز إدارة شئون الدولة وأصبح الملك الفعلي بعد إصابة الملك فهد بجلطات ومتاعب صحية عدة.

وبعد وفاة الملك فهد في 1 أغسطس 2005 تولى الحكم، وبالإضافة لكونه ملكًا للدولة فقد كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء تبعًا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسًا للوزراء.

كان يعتبر من أثرى أثرياء العالم، إذ ذكرت مجلة فوربس الأمريكية في نشرة لها حول أغنى الملوك في العالم نشرت في 2010 ، أن قيمة ثروته تقدر بـ 18 مليار دولار .

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على جانب آخر فقد صنفته المجلة آنفة الذكر في عام 2011 كسادس أقوى الشخصيات تأثيرًا في العالم .

شن حملة عسكرية على الحوثيين أواخر 2009 انتهت بتوقيع هدنة في عام 2014 .

عين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس للحرس الوطن وذلك في الحادي عشر

من رمضان عام 1382 هجري، أو الخامس من فبراير لعام 1963 ميلادي، وذلك من خلال المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود .

تم تعيينه نائب أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الحرس الوطني وذلك في الثالث عشر من شهر يونيو عام 1982، وأخذ رئاسة النادي الخاص بالفروسية بمدينة الرياض.

إنجازاته

صدر الملك عبدالله أول قراراته بعد تعيينه ملكاً للبلاد بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين كما شملت الزيادة جميع المتقاعدين بنسبة (15%) على نظام التأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد باستثناء الوزراء، وزيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، إضافة إلي صرف راتب شهر أساسي شاملاً الزيادة المشار إليها وأيضاً أمر بإنشاء العديد من المشاريع .

اهتم الملك عبدالله بقطاع التعليم عناية خاصة وحرصاً منه على التنمية المستدامة للموارد البشرية في المملكة أطلق مبادرته باستحداث برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي .

ولد الملك عبد الله بن عبدالعزيز عام 1924 وتوفي عام 2015 عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد أن حكم السعودية لمدة 10 سنوات حتي عام 2015 .

وكان ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز،قد تولي الحكم من عام 2005 حتى وفاته عام 2011، ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود من عام 2011 حتى وفاته عام 2012، ثم الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي تولى عرش المملكة في عام 2015

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