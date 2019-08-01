الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بقطاع غزة

نجح الشاب هاني أبو صلاح، البالغ 20 عامًا، والتابع للجناح العسكري لحركة حماس، في اجتياز الحدود الفاصلة لقطاع غزة، حاملًا كلاشنكوف مكنه من إصابة ثلاثة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يقتل برصاص الاحتلال الغادر.
ووفقًا للتقارير العربية فإن شقيقه القعيداستشهد، بعدما أصيب في مظاهرات على حدود غزة في منتصف مايو 2018، وانتشرت صورته وهو يلقي حجرًا على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء جلوسه على كرسي متحرك.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميدرونان ميناليس، إن أبو صلاح كان مسلحًا بكلاشينكوف، والقنابل، واستخدم قنبلة واحدة على الأقل خلال الحادث، وأضاف مينليس أن القوة الأولى لم تتمكن منه، ثم وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث من كتيبة جولاني، حاوطته واستشهد بنيران جيش الاحتلال.
قالت عائلة هاني أبو صالح إنهم لم يتلقوا حتى هذا الوقت تأكيدًا رسميًا بأن ابنهم قُتل.
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