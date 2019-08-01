بركان بروسيا يطلق سحابة تتجاوز 10 كم

أطلق بركان نشط اليوم "بكمشاتكا بروسيا" سحابة من الرماد ترتفع 5 كم عن سطح البحر منتشرًا بطول 10 كم وفقًا لفريق كامشاتكا للاستجابة للثوران البركاني. 10 كم وفقًا لفريق كامشاتكا للاستجابة للثوران البركاني. وحذر الفريق من أن ثوران البركان يمكن أن يؤثر على الطائرات الدولية والطائرات ذات الطيران المنخفض.

ووفقًا للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ، فإن سحابة الرماد لا تشكل أي تهديد للمستوطنات.

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