استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك شرق قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوة إسرائيلية داخل حدود مجمع مستوطنات أشكول إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي أن الشاب كان مسلحاً وتسلل إلى داخل الحدود وفتح النار تجاه قوة عسكرية ما أدى لإصابة ثلاثة جنود بينهم ضابط بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة.
كما قصفت قوات الاحتلال قصفت نقطة رصد شرق خان يونس بعد سماع طلقات نارية على الحدود وإلقاء قوات الاحتلال العشرات من قنابل الإنارة في تلك المنطقة الحدودية.
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