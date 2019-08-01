طالبان تهدد المشاركين في التطعيم ضد شلل الأطفال في بلدة باكستانية

ساد الخوف بلدة باكستانية تتاخم الحدود الأفغانية، حيث هدّد مسلحو حركة طالبان المشاركين في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والنساء، وذلك بعد أعوام من طرد الجيش للحركة من المنطقة.
وقد وزعت حركة طالبان باكستان منشورات تهديدية أمس الأربعاء واليوم الخميس في بلدة ميرامشاه بمنطقة وزيرستان الشمالية، المعقل السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وكان جرى إبعاد المسلحين نحو الحدود إلى أفغانستان خلال العمليات التي شنها الجيش الباكستاني عام 2014، ليعود السلاح للمنطقة بعد أعوام من الحكم المتشدد.
وأثارت التهديدات الأخيرة من جانب مسلحين محليين، يعرفون باسم حركة طالبان باكستان، مخاوف جديدة بالمنطقة، التي شهدت مقتل الآلاف لتحديهم الحكم المتشدد.
وحذّر المنشور العاملين في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال من إعطاء التطعيم للأطفال.
ويشار إلى أن مرض شلل الأطفال مازال يعد وباء بباكستان بسبب معارضة المسلحين لبرامج التطعيم التي تمولها الأمم المتحدة.
كما حذّر المسلحون النساء من الخروج من المنزل بدون رجل، وهدّدوا بتفجير متاجر الموسيقى.
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