كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطوارئ بإندونيسيا بسبب حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت حرائق الغابات في جميع أنحاء إندونيسيا ست مقاطعات إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر الآلاف من قوات الأمن.

وقد أوضح المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، أجوس ويبوو، اليوم الخميس أن إجراءات مكافحة الحرائق سارت بالكامل بما في ذلك قطرات الماء الجوية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات التي تنشر كل عام ضبابا مضر بالصحة في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا.

وأضاف أنه تم نشر 6000 فرد لإخماد الحرائق التي دمرت أكثر من 30 ألف هكتار (74130 فدان) من الغابات في ست مقاطعات يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 23 مليون شخص.

تشمل الجهود 17 طائرة هليكوبتر قامت باسقاط 61 مليون لتر (16 مليون جالون) من المياه. كما تسببت عدة حرائق اكتشفت في جزر سومطرة وبورنيو بواسطة أقمار الطقس في نوعية هواء سيئة للغاية.

