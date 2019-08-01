كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تسجن طالبة بتهمة "الدعاية ضد الدولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات المخابرات التابعة للنظام الإيراني، القبض على طالبة في جامعة طهران، ليبدأ الحكم الصادر بحقها بسبب نشاطها السلمي خلال الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي.

وتم نقل الطالبة في كلية العلوم الإنسانية، ليلى حسين زاده، إلى سجن إيفين سيء السمعة، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة عامين ونصف، وحظر من السفر لمدة عامين، على خلفية مشاركتها الانتفاضات الماطلبة بإسقاط النظام وتحسين الوضع المعيشي، التي اندلعت على مستوى البلاد العام الماضي.

ووفقاً لموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فسبق أن حكم على زاده بالسجن لمدة 6 سنوات، وحظر عن السفر لمدة عامين، في 7 مارس 2018، إلا أنه تم تخفيفه لاحقاً.

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وبدأت محاكمة زاده في 22 أكتوبر العام الماضي، وعقدت جلسة المراجعة في 14 مايو.

والإثنين الماضي، أصدرت محكمة استئناف طهران حكماً مخففاً على زاده، بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة "إنشاء جمعيات"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي"، وسنة أخرى عن "الدعاية ضد الدولة"، وهي ممنوعة أيضاً من مغادرة البلاد لمدة عامين بعد انتهاء عقوبة السجن.

ووفقاً لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن هناك عددا كبيرا من الطلاب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2017 ويناير 2018، باعتراف مسؤولين في النظام الإيراني.