عصبة الأبطال.. الرجاء يكشف عن لائحته الإفريقية

كشف فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال، إلى جانب فريق الوداد البيضاوي. عن اللائحة الأولية للاعبين الذيم سيخوضون المنافسة القارية، والتي تتألف من 25 لاعبا.

ويتعلق الأمر بكل من:

الزنيتي

بوعميرة

الحداوي

مذكور

اجبيرة

غازوت

بانون

حداد

نغاه

الدويك

ادريوش

بوطيب

كوليبالي

شاكر

نغوما

ناناح

العرجون

الوردي

إصلاح

بنحليب

متولي

الرحيمي

الهبطي

أحداد

الحافيظي.

ولن يتمكن الرجاء من إضافة إسم الوافد الجديد، الكونغولي مولونغو نغيتا، للائحة الأولية، حتى شهر يناير المقبل.

جدير ذكره، أن الفريق الأخضر، سيواجه في الدور التمهيدي لأغلى المنافسات القارية فريق بريكاما يونايتد الغامبي، وستقام مباراة الذهاب في غامبيا، في العاشر من شهر غشت الجاري.