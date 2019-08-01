فوضى في محطة القطار بطنجة في عز الصيف والعطلة..غياب الموظفين واكتظاظ وسوء تنظيم

شهدت محطة القطار طنجة المدينة، أمس الأربعاء، اكتظاظا غير مسبوق، بعدما تجمع العشرات من المسافرين في طابور طويل لانتظار دورهم من أجل الحصول على تذاكر السفر.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن حالة من الارتباك غير مسبوقة تعرفها المحطة، بسبب سوء التنظيم، والغياب المتكررة للموظفين، الذين يعملون في الشبابيك المخصصة لبيع التذاكر، إذ إن 4 شبابيك من أصل 8 هي التي تقدم خدماتها للمسافرين.

وأضاف الشهود ذاتهم أن الأمر لا يقف عند غياب الموظفين، بل يتعداه عندما تبيع الشبابيك الأربعة تذاكر القطار السريع “البراق”، والقطار العادي في الوقت نفسه، ما يشكل حالة من الفوضى العارمة في المحطة.