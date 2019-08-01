عشريني ينتحر شنقا في إقليم شفشاون.. ونسبة الانتحارات ترتفع إلى 30 حالة منذ بداية السنة

أقدم عشريني، أمس الأربعاء، في إقليم شفشاون، إلى وضع حد لحياته شنقا، داخل منزله الموجود في دوار أسردون، التابع ترابيا لجماعة بني صالح، لترتفع بذلك نسبة الانتحارات في الإقليم إلى 30 حالة منذ بداية السنة الجارية.

وكشف شاهد عيان، في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، أن الشاب “محسن.ح”، الذي كان يبلغ من العمر 21 سنة، عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا بواسطة حبل داخل غرفته، حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، ما خلق صدمة في صفوف عائلته وأصدقائه.

وأضاف الشاهد ذاته أن الشاب يعاني اضطرابات نفسية، إذ كان يتناول منذ مدة أقراصا طبية مهدئة.

وفي السياق ذاته، أقدمت شابة، في عقدها الثاني، على محاولة انتحار، أمس الثلاثاء، في المدينة القديمة في شفشاون، عبر تناولها كمية مهمة من سم الفئران، لكن عناصر الوقاية المدنية أنقذتها في الوقت المناسب.