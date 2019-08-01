كافاني يهدم حلم إنتر ميلان بحلّ مشاكله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني، عرضاً للانضمام إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما ذكرت تقارير صحافية.

وبرز كافاني خلال الفترة الأخيرة كبديل للبلجيكي روميلو لوكاكو الذي يبدو إنه خرج من حسابات إنتر ميلان بسبب المطالب المالية التي يريدها مانشستر يونايتد قبل التخلي عنه.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدينسون كافاني أبلغ إنتر ميلان بأنه يفضل البقاء مع باريس سان جيرمان ، على الأقل حتى انتهاء عقده في الصيف المقبل.

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وأشارت هذه المصادر أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يريد أن تكون لديه قدرة وحرية على تحديد مستقبله قبل فترة على انتهاء عقده للبقاء مع باريس أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

ويعيش فريق النيرازوري مشكلة كبيرة بسبب ايكاردي الذي أوضح أنه سيظل في إنتر ميلان إذا لم يتمكن من الانتقال إلى يوفنتوس ، مع رفض العروض القادمة من نابولي وروما.