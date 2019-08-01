أمر حظر نشر حول جريمة القتل المزدوجة في اللقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع ظهر اليوم الخميس، أمر حظر نشر فيما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في الليلة الماضية في اللقية بالنقب، وراح ضحيتها سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر.

ووفقا للشرطة، فقد استجابت محكمة الصلح في بئر السبع لطلب الشرطة وأصدرت أمر حظر نشر في ملف رقم 335558/19، والذي يتعلق بجريمة القتل المزدوجة التي وقعت الليلة الماضية، في قرية اللقية.

ويشمل أمر حظر النشر كل من بيانات وهويات المشتبهين وتفاصيل التحقيقات بالجريمة، على أن يستمر الحظر لمدة 7 أيام حتى تاريخ 7-8-2019.

وعم الإضراب العام في اللقية صباح اليوم الخميس، احتجاجا على جريمة القتل المزدوجة، حيث أعلن المجلس المحلي في اللقية إغلاق أبوابه، إثر الجريمة التي فقد فيها الربيدي وزوجته حياتهما بعد أن قتلا بعيارات نارية.

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واستنكر المجلس المحلي كل أنواع العنف وإطلاق النار وحيازة السلاح، وطلب من الشرطة أخذ دورها في المجتمع العربي والعمل بيد من حديد ضد كل من يستعمل العنف.

وفي سياق العنف والجريمة، أصيب 3 أشخاص بينهم فتى صباح اليوم الخميس، بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة بجريمتي إطلاق نار في النقب، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للعلاج.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 39 بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.