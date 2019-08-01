المشرف على حفل افتتاح غرب آسيا: البعض لا يروق له نجاح العراق

2019-08-01 | 12:25
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رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على الدعوى التي رفعها الوقف الشيعي بحقه بشأن تنظيم افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا في كربلاء.
وقال مصدر في اتحاد لكرة في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد لا دخل له بتنظيم افتتاحية بطولة غرب آسيا لكرة القدم والتي أقيمت في كربلاء أمس الأول الثلاثاء، وما حدث لسنا مسؤولين عنه".
من جانبه، قال المشرف على حفل افتتاح غرب آسيا، علي عباس في تصريح صحفي، إن "الجميع اشاد بحفل الافتتاح لكن البعض لا يروق له نجاح العراق رياضيآ وسياسيآ لذلك حاولوا تعكير الأجواء ولا يوجد أي انتهاك للقدسية".
ومضى إلى القول إن "الفتاة ذات الفستان الأبيض، كانت ترمز اللون الأبيض في العراق وكانت تؤدي حركات حمامة السلام، والأسود والأحمر هي ألوان العلم العراقي".
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