المشرف على حفل افتتاح غرب آسيا: البعض لا يروق له نجاح العراق

وأعلن الوقف الشيعي في بيان، قبل قليل، عن رفعه دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي و"المخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة"، بحسب قوله.وقال مصدر في اتحاد لكرة في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد لا دخل له بتنظيم افتتاحية بطولة غرب آسيا لكرة القدم والتي أقيمت في كربلاء أمس الأول الثلاثاء، وما حدث لسنا مسؤولين عنه".

من جانبه، قال المشرف على حفل افتتاح غرب آسيا، علي عباس في تصريح صحفي، إن "الجميع اشاد بحفل الافتتاح لكن البعض لا يروق له نجاح العراق رياضيآ وسياسيآ لذلك حاولوا تعكير الأجواء ولا يوجد أي انتهاك للقدسية".

ومضى إلى القول إن "الفتاة ذات الفستان الأبيض، كانت ترمز اللون الأبيض في العراق وكانت تؤدي حركات حمامة السلام، والأسود والأحمر هي ألوان العلم العراقي".