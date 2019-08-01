المحكمة الادارية تصادق على قرار اقالة محافظ ذي قار

كشف مصدر سياسي، الخميس، ان المحكمة الادارية صادقت على قرار اقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المحكمة الادارية ردت الطعن المقدم من قبل محافظ ذي قار يحيى الناصري بشأن قرار اقالته". Advertisements واضاف ان "المحكمة اكدت صحة استجواب الناصرية وصادقت على قرار اقالته". وصوت مجلس محافظة ذي قار، في 26 حزيران الماضي، على اقالة المحافظ يحيى الناصري.



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