ميغان ماركل تطلق خط أزياء نسائي... والهدف خيري!

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كشفت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، اعتزامها إطلاق خط أزياء نسائي جديد.
وفي كل مرة يتم شراء قطعة من أحد تجار التجزئة، سيتم التبرع بمثيلتها للجمعية الخيرية.
الجمعية هي واحدة من جمعيات ميغان الخيرية، تهدف لمساعدة النساء، اللاتي يأتي معظمهن من خلفيات فقيرة، ويردن الاستعداد لإجراء مقابلات العمل.
وبمجرد نجاح السيدة في المقابلة، يتم الترحيب بها مرة أخرى في الجمعية، لمنحها خمس قطع إضافية من الملابس؛ حتى تتمكن من حضور أول أيام العمل بملابس لائقة.
وقال متحدث باسم الدوقة، إنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول خط الملابس في الخريف.
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