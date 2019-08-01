تفاصيل ما حدث بكرمیان في السليمانية

كشف مصدر امني كردي، الخميس، تفاصيل ما حدث في منطقة كرمیان ضمن محافظة السليمانية، مشيرا الى ان ذلك يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار بالمنطقة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما نقطة للاسايش قرب قرية كوله جو التابعة لناحية كوسك في ادارة كرميان ضمن محافظة السليمانية، وقعت اثره مواجهات بين الطرفين اسفرت عن مقتل اربعة من عناصر الأسايش وجرح ثمانية أخرين إثنين منهم من المدنيين و 4 من قوات مكافحة الإرهاب وإثنين من قوات الاسايش".

واضاف ان "أحد القتلى هو آمر عمليات منطقة كرميان"، مشيرا الى انه "بعد ذلك اطلقت ثمانية قذائف هاون سقطت إحداها على مقر الأسايش".

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وتابع ان "قذيفة اخرى سقطت على أحد المنازل ما أدى إلى إصابة إمرأة بجروح متفاوتة"، موضحا ان "قوى امنية توجهت لاسناد القوات المتواجدة في كرميان تحسباً لاي طارئ فيما فر عناصر داعش الى مكان مجهول بعد تنفيذ هجماتهم".

واكد ان "تنظيم داعش وبعد أن فقد قوته، بدأ يلجأ إلى مثل هذه العمليات كر وفر لأجل زعزعة الامن والاستقرار".

وتضم منطقة كرميان مناطق متنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية وهي أقضية كلار وكفري وجمجمال وخانقين، حيث تتبع هذه المناطق لمحافظات ديالى والسليمانية وكركوك.