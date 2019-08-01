وزارة الدفاع: ما يتناقل حول الغانمي استهداف واضح لشخصية وطنية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بإحالة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على التقاعد، مؤكدة ان موقعها الرسمي وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الاخبار الخاصة بها.وأضافت وزارة الدفاع ان هذه الاشاعات مغرضة وهي استهداف واضح لشخصية عسكرية وطنية مهنية حاربت الارهاب وساهمت بشكل فعال مع زملائه القادة وابنائه المقاتلين في تحرير العراق من الارهاب المتطرف، وكذلك المساهمة في أعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية العراقية، داعية الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والحقائق والتأكد من المصادر الرسمية لوزارة الدفاع.

وسبق أن نفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، احالة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي الى التقاعد، حيث يتناقل ناشطون منذ يوم امس الاربعاء، اخبارا على منصات التواصل الاجتماعي تفيد باحالة الغانمي على التقاعد.