فيسبوك يعمل على جهاز محادثة جديد يدعم عرض خدمات البث عبر التلفاز

أشار تقرير لموقع The Information إلى عمل شركة فيسبوك على جهاز محادثة جديد شبيه في Portal يربط في أجهزة التفاز لعرض خدمات البث، حيث تطرق الموقع للخبر بناءً على حديث مقربين من خطة الشركة التي طلبت من منصات بث كنتفلكس وهولو وأمازون برايم جلب خدماتها للجهاز.ووفق للموقع فأن الحهاز الجديد معروف في أروقة الشركة باسم “كتالينا”، ومن المفترض أن تكون وظيفته مشابهه لـ Portal الذي سبق وأطلقته فيس بوك العام الماضي، حيث أنه مخصص لإجراء محادثات الفيديو عبر الماسنجر وواتساب عن طريق كاميرا ذكية تتعقب حركة المستخدم.

أما بالنسبة لكتالينا فهو على الغالب سيقوم بمهام مشابهة لكن عن طريق وصله بالتلفاز، فيما سيختص بميزات أخرى وهي القدرة على عرض خدمات البث المختلفة كنتفلكس ديزني وهولو وأمازون برايم، كما انه سيكون مزود بجهاز تحكم عن بعد ” ريموت كنترول”.



حيث تم الحديث أكتوبر الماضي عن عمل الشركة على تلفاز مزود بكاميرا ذكية مخصص لإجراء المحادثات عبر تطبيقات الشركة، مع دعمه لبث محتوى خدمات البث الأخرى.

ولم يشر الموقع إلى إبرام فيس بوك أو توقيعها أي اتفاقات مع أي شركة لبث المحتوى للحظة لدعم جهازها القادم.

فيما يتوقع أن تكشف الشركة عن كتالينا خلال الخريف القادم لكن دون أي تفاصيل حول الموعد أو السعر المتوقع حينها.

سعي لزيادة الأرباح

وكما هو واضح تسعى فيس بوك لاستغلال أي مجال قد يساهم في در الأموال عليها، وبالنظر لسوق خدمات البث والأرباح التي يجنيها المالكون،فلا بد بأن عمل عملاق التواصل الاحتماعي على هذا الجهاز أقرب للحقيقة بالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي منها.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستغل فيسبوك خدمة مشاهدة الفيديوهات “Watch” في هذه العملية في بث محتوى مدفوع أو باستغلالها الشق الإعلاني فيها، حيث أشارت أخر الاحصائيات في ديسمبر الماضي إلي وصول عدد مشاهدي الخدمة لـ 400 مليون مشاهد شهري.

