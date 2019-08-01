2019-08-01 | 12:06 996 مشاهدة ديون ثقيلة، وشبهات فساد، وخدمات رديئة، وتلكؤ بلا حدود يمر بها سرب الطائر الاخضر العراقي... فما دور وزراء النقل؟ ولماذا فشلوا في انعاش سرب الطائرات العراقية المقيدة بسلاسل دولية؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رصيد الانكسارات على متن الطائر الأخضر يرتفع... من ينقذ الوضع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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