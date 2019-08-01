فضائح قطر وعقوبات إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، وللتغطية على فضائح التسريبات.. قطر تروج لانتصارات وهمية، وموريتانيا تستعد لتنصيب الغزواني بمشاركة إقليمية ودولية، ومرحلة سياسية هادئة تنتظر موريتانيا، وفي ليبيا.. مليشيات مصراتة تجدد اضطهادها لمهجري تاورغاء، وألف "فتوى" لتنظيمات إرهابية خلال 6 أشهر أخطرها للإخوان، ومحمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون، واستشهاد 40 بينهم قائد بارز في هجوم حوثي على عرض عسكري بعدن.

كما تتابعون أيضا: فرنسا قلقة من تجارب صاروخية جديدة لكوريا الشمالية، وقصف إسرائيلي وإطلاق نار جنوبي قطاع غزة، والسيسي: مليشيات إيران في سوريا واليمن ولبنان تؤجج المنطقة، وصحيفة فرنسية: ليبيا حقل تجارب لأسلحة أردوغان، وصراع قيادات "الحوثي".. تكسير عظام وتهديدات بالتصفية الجسدية، والإمارات والسعودية.. أخوة تاريخية وشراكة تهزم مكائد قطر.

أما في الاقتصاد فتطالعون: ليلة خفض الفائدة في أمريكا والخليج وأكبر هبوط لمؤشرات وول ستريت منذ مايو/أيار، والصين تتجاهل ترامب وتصف المحادثات التجارية بـ"البناءة"، واليمن يتصدى لتلاعب مليشيا الحوثي بأسعار الصرف.

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وإلى الملاعب، تطالعون: بنزيمة يؤكد أن ريال مدريد أمامه وقت كافٍ للوصول إلى مستوى أفضل.

وفي التكنولوجيا تتابعون: أبل ليست المتهم الوحيد.. أمازون تتجسس على عملائها عبر "أليكسا".

وفي الفن: كاتي بيري متهمة بالسرقة، وفي المنوعات: ورم غريب.. 500 سن في فم طفل هندي.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 1 أغسطس/آب 2019.

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