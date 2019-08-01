بالصور.. الإرهاب يضرب عدن اليمنية وعشرات الشهداء والجرحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر هجوم مزدوج عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ففي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية، إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى، في حصيلة أولية.





وأضافت المصادر، أن من بين الشهداء، العميد منير اليافعي، قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار، وصاروخ باليستي، وشهدت شوارع مدينة عدن انتشارا عسكريا مكثفا عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.





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ومن ناحية أخرى قال مصدر طبي لـ" العين الإخبارية"، إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.





وأشار المصدر، إلى أن الحصيلة لازالت أولية، حيث تم إسعاف عدد من الضحايا إلى مستشفيات الوالي والنقيب الخاصة، بجانب مستشفيات حكومية وتابعة لأطباء بلا حدود.

وأفاد مراسل "العين الإخبارية"، بأن قوات الشرطة قطعت الشوارع المؤدية إلى إدارة شرطة عدن، وشرطة النجدة، تحسبا لهجمات إرهابية.