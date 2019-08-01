الحوثي يستهدف مركزاً للشرطة في عدن

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جدة - خالد شويل - رويترز (عدن) أفادت مصادر أمنية في عدن، اليوم (الخميس)، بوقوع انفجار استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، مما تسبب في مقتل 40 شخصاً، فيما أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصاروخ بالستي متوسط المدى. وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل. وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة. وقال شاهد لوكالة «رويترز»، «وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن».

أفادت مصادر أمنية في عدن، اليوم (الخميس)، بوقوع انفجار استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، مما تسبب في مقتل 40 شخصاً، فيما أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصاروخ بالستي متوسط المدى. وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل. وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة. وقال شاهد لوكالة «رويترز»، «وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن».

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