ارتفاع حصيلة انفجار عدن الإرهابي لـ 40 قتيلا والحصيلة مرشحة للزيادة

أحمد أبوعقيل

سقط عشرات القتلى والمصابين في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، صباح اليوم الخميس، على جراء هجومين داميين استهدفا معسكر الجلاء فى مدينة الشيخ عثمان عدن لترتفع حصيلة القتلى، إلى 40 شهيدا بحسب ما أفادت “العربية” في نبأ عاجل.

ومن بين القتلى فى معسكر الجلاء القائد منير اليافعي أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد .

ووقع هجوم إرهابى اليوم بمعسكر الجلاء فى العاصمة عدن، مما تسبب فى استشهاد العميد منير اليافعى قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمنى فى عدن، بالإضافة إلى عشرات الشهداء والجرحى.

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وحسبما أفادت مصادرنا، سقط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الهجوم على معسكر الجلاء، الذي تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي، واستهدف عرضا عسكريا.

وأسفر الهجوم الثاني على مركز للشرطة في مدينة الشيخ عثمان عن مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين.