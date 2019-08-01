التلغراف: لم يتضح حتى الآن سبب فرار الأميرة هيا من حاكم دبي

اشارت صحيفة "ديلي تلغراف" في تقرير بعنوان "حاكم دبي ينشر قصيدة مبهمة بينما تحضر زوجته جلسة بالمحكمة"، الى إن حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​ نشر قصيدة عن "سيوف لامعة ذات نصل حاد" في اليوم الذي طلبت فيه زوجته طلب حماية من الزواج القسري، وذكرت إن الملياردير محمد بن راشد آل مكتوم، 70 عاما، نشر القصيدة المعنونة "سيوف المعالي"، بينما كانت زوجته الأميرة هيا بنت الحسين في قاعة المحكمة في لندن في بدء المعركة القضائية بينهما بشأن طفليهما.

واوضحت الصحيفة إن الأميرة هيا شوهدت علنا للمرة الأولى الثلاثاء بعد فرارها من دبي مع طفليها في وقت سابق هذا العام، خشية أن تكون حياتها في خطر. ولفتت الى إن نائب رئيس ​الإمارات​ تقدم أيضا للمحكمة في لندن بطلب عودة زوجته إلى الإمارات، بينما طلبت الأميرة الأردنية الوصاية على طفليهما، اللذين غادرت معهما دولة الإمارات، بالإضافة إلى الحصول على أمر حماية من الزواج القسري وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.

اضافت الصحيفة "بينما اتضحت تفاصيل الجلسة وتصدرت عناونين الصحف في شتى بقاع العالم، نشر الشيخ محمد القصيدة نحو الساعة الرابعة عصرا بتوقيت لندن". وذكرت أن الشيخ كان قد نشر في السابق قصيدة اسمها "عشتي ومتي" يتهم في امرأة لم يذكر اسمها بالغدر، ويقول فيها "ما عاد لك عندي مكانة....ما يهمني عشتي ومتي".

ورأت الصحيفة إن قصيدة "سيوف المعالي" يراها البعض على أنها تهديدا مقنًعا للأعداء الإقليميين للإمارات مثل ​إيران​ أو قطر. وذكرت أنه يعتقد أن الشيخ محمد له 20 ابنا وإبنة من ست زوجات. وتختتم التقرير قائلة إنه لم يتضح حتى الآن سبب فرار الأميرة هيا، ولكن التكهنات تتركز حول محاولات سابقة لاثنتين من بناته بالهرب دون نجاح.