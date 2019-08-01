اجتماع بين الوفد السوري والوفد الروسي إلى محادثات أستانا ضمن الجولة الـ13

عقد وفد ​سوريا​ برئاسة ​بشار الجعفري​ اجتماعًا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في إطار الجولة الـ13 من محادثات ​أستانا​ حول تسوية الأزمة في سوريل.

وكان الوفدان الروسي والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، قد عقدا اجتماعًا في مستهل جولة المحادثات.

وبدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، صباح اليوم، الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا بمشاركة الوفد السوري والوفود الأخرى.

ويشارك في المحادثات أيضًا بصفة مراقب، وفد من ​الأمم المتحدة​ برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطرة، وممثّلون عن ​لبنان​ و​العراق​ للمرّة الأولى إضافة إلى ممثلين عن ​الأردن​.