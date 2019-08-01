عقد وفد سوريا برئاسة بشار الجعفري اجتماعًا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في إطار الجولة الـ13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريل.
وكان الوفدان الروسي والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، قد عقدا اجتماعًا في مستهل جولة المحادثات.
وبدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، صباح اليوم، الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا بمشاركة الوفد السوري والوفود الأخرى.
ويشارك في المحادثات أيضًا بصفة مراقب، وفد من الأمم المتحدة برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطرة، وممثّلون عن لبنان والعراق للمرّة الأولى إضافة إلى ممثلين عن الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين الوفد السوري والوفد الروسي إلى محادثات أستانا ضمن الجولة الـ13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.