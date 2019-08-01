عبداللهيان: فريق ترامب مصاب بالدوار السياسي

اعتبر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​حسين امير عبداللهيان​ ان "فريق الرئيس الاميركي ​ترامب​ مصاب بالدوار السياسي"، مؤكدا ان "السقوط سيكون النهاية الحتمية لهذا الدوار". وعن فرض ​وزارة الخزانة الاميركية​ ​عقوبات​ على وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​، رأى عبداللهيان ان "فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني مؤشر واضح على السلوك غير المعقول واللاحضاري للساسة الاميركيين"، مشيراً إلى أن "ترامب لا هو قادر على شن الحرب ولا بإمكانه ارغام ايران على التفاوض عبر مسار التهديد".

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