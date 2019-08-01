"الفاو": أسعار الأغذية العالمية تراجعت في تموز للشهر الثاني على التوالي

أعلنت "منظمة الأغذية و​الزراعة​ للأمم المتحدة - فاو"، أنّ "أسعار الأغذية العالمية تراجعت في تموز للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية"، متأثّرةً بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان و​السكر​.

وبلغ متوسط مؤشّر المنظمة، الّذي يقيس التغيرات الشهرية لسلّة من الحبوب والزيوت النباتيّة ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدّلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في حزيران".

وكانت القراءة السابقة لشهر حزيران تبلغ 173 نقطة.