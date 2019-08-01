برلماني تشيكي: النظام السعودي ينشر ايديولوجيا الإرهاب ويجب قطع العلاقات الدبلوماسية معه

أكّد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا، أنّ "النظام السعودي يموّل وينشر ايديولوجيا ​الإرهاب​ في العالم، ويجب وقف تزويده ب​السلاح​ وقطع العلاقات الدبلوماسية معه".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "العلاقات بين دول ​الاتحاد الأوروبي​ والنظام السعودي تمثّل تراجعًا أخلاقيًّا من قبل الاتحاد"، مشدّدًا على أنّ "من المعيب قيام بعض دول الاتحاد بتزويد هذا النظام بالسلاح".

وكان أوكامورا الّذي يترأس "حزب الحرية والديمقراطية المباشرة"، الممثَل في البرلمانين التشيكي والأوروبي، قد أكّد في وقت سابق أنّ النظام السعودي يمثّل "نموذجًا للديكتاتورية المتوحّشة".