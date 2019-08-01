مجلس الشيوخ الأميركي صادق على تعيين كيلي كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين السفيرة الأميركية الحالية في كندا كيلي كرافت، سفيرةً للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة؛ وذلك رغم معارضة الديمقراطيين الّذين وصفوا مرشحة الرئيس دونالد ترامب بأنّها تفتقر كثيرًا إلى الخبرة اللازمة للمنصب.
ووافق مجلس الشيوخ على تعيين كرافت بـ56 صوتًا مقابل 34، وهي ستخلف نيكي هايلي في هذا المنصب.
وكانت قد تعهّدت كرافت خلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ بـ"أنّها ستفسح المجال للسياسات المتعلّقة بالمناخ بالمضي قدمًا"، على الرغم من أنّ عائلتها الثرية تعمل في مجال تعدين الفحم.
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